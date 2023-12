COP-formand lægger vægt på nedfasning frem for udfasning af fossiler

Sultan Al Jaber, formanden for COP28, åbner fredag for de politiske forhandlinger på klimatopmødet med tro på, at landene kan blive enige om et "paradigmeskifte".

- Jeg har en fornemmelse af, at det er muligt, at noget hidtil uset kan ske her på COP28, siger han på en pressekonference i Dubai.

- Et paradigmeskifte centreret omkring videnskaben, der holder 1,5 graders-målet inden for rækkevidde.

Efter en uge med tekniske forhandlinger går de politiske drøftelser nu i gang.

De skal officielt være færdige den 12. december, men det forventes at trække ud til de efterfølgende dage.

Den store dagsorden er, hvorvidt verdenssamfundet vil blive enige om at udfase eller nedtrappe udledninger fra fossile brændstoffer.

Sultan Al Jaber har fået kritik de seneste dage for at have sagt, at en udfasning af fossile brændstoffer ikke vil muliggøre en bæredygtig udvikling, med mindre man vil føre verden tilbage til hulerne.

Efterfølgende har han forsvaret sig med, at han er blevet misforstået, og forsøgt at slå sine høje klimaambitioner fast.

På pressemødet bliver han spurgt, om han kan love, at der lander en aftale om "udfasning" af fossile brændstoffer.

Det kan han ikke direkte.

- Hvad jeg kan garantere er, at jeg vil være meget fokuseret på at holde 1,5 graders temperaturstigningen inden for rækkevidde. Det er min nordstjerne, og mit job er at holde den skinnende, siger han.

I stedet for at bruge det mest ambitiøse ord om at udfase fossile brændstoffer, bruger han dog ordet "nedfase", der naturligt er mindre ambitiøst.

- Nedfasning af fossile brændstoffer er uundgåelig og essentiel.

- Nedtrapningen af fossile brændstoffer kommer til at ske med sikkerhed over tid.

Lande som Saudi Arabien, Kina og Rusland bifalder ikke ambitiøst sprog om færre fossiler.

FN's klimachef Simon Stiell indleder forhandlingerne med at sige, at han vil sikre, at alle får en plads om bordet, og at alle vil blive lyttet til.

Han vil dog ikke gå på kompromis med klimaambitionerne, siger han.

- Jeg vil ikke se taktikker, der tager klimaet som gidsel.

