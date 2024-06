Copenhagen Marathon skruer op for antal af startnumre

Efter stor interesse for startnumre til dette års Copenhagen Marathon skrues der op for antallet af deltagere i 2025.

I 2025 sættes 18.000 startnumre til salg. Det er 3000 flere end i år, hvor 15.100 løbere kunne deltage.

- Ud over at vi øger antallet af deltagere, har vi fokus på at udvikle vores organisation, logistikken, afviklingen og løbsoplevelsen endnu mere.

Maratonerne i London, New York og Paris har alle over 50.000 deltagere hver.

I 2024 kunne Copenhagen Marathon for første gang i løbets historie melde udsolgt.

Det skete fire måneder inden løbsstart og tegner positivt for antallet af deltagere til næste års løb, lyder det i pressemeddelelsen.

Forventningen hos arrangøren er også, "at Copenhagen Marathon bliver udsolgt igen".

Det skyldes også en stor international interesse.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes Københavns tiltrækningskraft og vores tætte samarbejde med blandt andre Wonderful Copenhagen, siger Dorte Vibjerg i pressemeddelelsen.

Næste års Copenhagen Marathon løbes søndag 11. maj 2025.

Billetterne sættes til salg tirsdag 4. juni klokken 12.

