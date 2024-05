Copenhagen Pride havde millionunderskud før partnerflugt

Copenhagen Pride havde i 2023 et underskud på knap 1,5 millioner kroner.

Det viser en aktindsigt, som Kristeligt Dagblad har fået hos Københavns Kommune.

Dermed var sidste års millionbidrag fra samarbejdspartnere ikke nok til at dække organisationens udgifter.

Nu kæmper den imidlertid for at fastholde de eksisterende partnere, efter at flere har valgt at stoppe samarbejdet efter en sag om Gaza.

Til Ritzau siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride, at man er i gang med at afdække konsekvenserne af, at flere har trukket sig.

Senest onsdag valgte både rederi- og logistikvirksomheden DFDS og Google at stoppe samarbejdet, mens tunge navne som Mærsk, Novo Nordisk og Nykredit gjorde det samme i dagene inden.

Selv om Benjamin Hansen ikke har det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser endnu, slår han fast, at årets udgave af Copenhagen Pride bliver til noget.

- Heldigvis er Priden drevet af frivillige, så derfor skal den nok blive afviklet i år, siger han til Ritzau.

Den primære årsag til sidste års overskud var "til dels færre indtægter og til dels færre solgte armbånd hos sponsorer", fremgår det af aktindsigten.

- Derudover har der været mindre barsalg og merchandisesalg grundet dels vejret og dels mangel på frivillige til at bemande barer, lyder det.

Stormen omkring Pride begyndte i februar, hvor det i en pressemeddelelse fra organisationen lød, som om man ville bede eventuelle samarbejdspartnere tage stilling til spørgsmål om konflikten i Gaza.

Siden har organisationen sagt, at kommunikationen "var fyldt med fejl".

Ifølge en aktindsigt, som TV 2 har fået, dækkede sponsorater over halvdelen af Prides udgifter sidste år. Organisationen modtog 7,6 millioner kroner i sponsorater.

Der var budgetteret med 9,1 millioner kroner, skriver Kristeligt Dagblad.

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, forventer derfor, at situationen for organisationen nu kan blive mere kritisk end sidste år.

Han har på vegne af Kristeligt Dagblad gennemgået regnskabet og konstaterer, at der er tale om en skrøbelig økonomi.

Per Nikolaj Bukh forklarer desuden, at det ikke er muligt at videreføre et arrangement, som år efter år giver underskud, medmindre der er en forening bag Copenhagen Pride, som kan dække tabet.

/ritzau/