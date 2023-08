Copenhagen Pride sætter strøm til paraden

I år har Copenhagen Pride erstattet alle diesel- og benzinkøretøjer under lørdagens parade med elektriske alternativer.

Det oplyser Lars Oskan-Henriksen, som er politisk forperson hos Copenhagen Pride.

- Det giver en renere parade. Det er mere behageligt at gå, og det er en mindre støjende parade. Det vil sige, at man bedre kan høre musikken og andre ting i stedet for at høre bilernes støj, siger han.

Med det nye tiltag bruger deltagerne kun deres egne køretøjer, så længe de udelukkende kører på el. Deltagerne kan også leje ellastbiler af en af Copenhagen Prides samarbejdspartnere.

Spørgsmål: Hvorfor har I indført det nye tiltag netop nu, når hele klimaspørgsmålet har været rejst en del år efterhånden?

- Når det netop er nu, så er det fordi, at det netop nu er blevet muligt. Vi har fundet en partner, som har kunnet levere det antal biler, som skal bruges, lyder det fra forpersonen.

Lars Oskan-Henriksen tilføjer, at der er tilmeldt 25 køretøjer til årets Copenhagen Pride Parade. Det er et gennemsnitligt antal, når man sammenligner med tidligere parader, understreger han.

- Der var nogle, som spekulerede i, at det ville blive meget dyrere. Men da det gik op for folk, at det var et lille beløb, holdt den kritik op, siger han og slår fast, at reaktionerne på tiltaget primært har været positive.

Årets Copenhagen Pride Parade gik fra Frederiksberg Rådhus klokken 13 mod Rådhuspladsen i København, hvor de første grupper forventes at ankomme klokken 15.

- Jeg håber, at vi kan tilbyde den Pride, som folk kender - en kæmpestor folkefest med masser af mennesker på fortovet og glade mennesker i paraden og bagefter en stor og dejlig afslutningsfest på Rådhuspladsen.

Copenhagen Pride Parade blev for første gang afholdt i 1996. Paraden er en årlig begivenhed, hvor man hylder LGBT+-personer med blandt andet musik, fest og farver.

Den er en del af Pride Week, der rummer en lang række arrangementer, inden ugen kulminerer med paraden.

Årets Pride har temaet "Come together", hvor der er fokus på vigtigheden af, at der er sammenhold og solidaritet i LGBT+-miljøet.

Det estimeres, at 30.000 mennesker deltog i paraden sidste år, mens 250.000 tilskuere stod langs ruten.

