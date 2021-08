Cordua om Nye Borgerlige-plan: Det mest liberale parti

Ser man på Nye Borgerliges nyligt fremlagte reformplan frem mod 2035, finder man ud af, at partiet er mere liberalt end både Liberal Alliance, Venstre og De Konservative.

Det kan bringe endnu flere vælgere over til partiet, fordi det samtidig har den strammeste udlændingepolitik.

Det mener politisk kommentator Jarl Cordua, der samtidig ikke tror på, at partiet vil miste vælgere til Dansk Folkeparti, selv om planen viser, at partiet vil skære markant i den offentlige sektor. Noget, som de færreste partier i landet ønsker.

- Det er rentonede linjer. Der er ikke så meget "men" her. Det ved vi, der er stemning for. Jeg synes ikke, det er uklogt af dem at køre med det her, siger Jarl Cordua.

- Det er til at få øje på forskellen mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Så er spørgsmålet, om nogle vælgere, der er på vej fra DF til Nye Borgerlige vil stoppe op og sige: "Hov, er det den butik, jeg skal handle i?". Det håber Kristian Thulesen Dahl nok på.

- Men det får ikke folk til at strømme tilbage til Dansk Folkeparti. Det, tror jeg, er at undervurdere vælgerne, siger han.

Vælgere, der går op i en stram udlændingepolitik vil ikke lade sig distrahere af, at politikken på andre områder ikke flugter med deres holdninger, vurderer han.

Samtidig profilerer Nye Borgerlige sig nu ideologisk som et ganske liberalt parti, og her kan de øvrige partier i blå blok heller ikke følge med.

- For Venstre og Konservative er det heller ikke hyggeligt at se på. Venstre har markant placeret sig i den gode velfærdslejr. Markante privatiseringer har man ikke hørt fra deres side i mange, mange år, siger han.

Han ser reformplanen som et frontalt angreb på Liberal Alliance. Der kan nærmest være tale om et forsøg på at fjerne dem fra landkortet, lyder det.

- Man går på jagt efter vælgere hos Liberal Alliance - i hvert fald dem der måtte være tilbage. Det kunne godt lyde som et forsøg på at få dem fjernet fra landkortet. Liberal Alliance har tidligere kastet håndklædet i ringen om at være stramme på udlændingepolitikken. Spørgsmålet er, om de kan matche det her udspil, siger Jarl Cordua.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl siger til Berlingske, at Vermund forsøger at narre de danske borgere, fordi velfærd, som vi har det i dag, ikke kan opretholdes, hvis reformplanen skulle blive gennemført.

Cordua kalder da også planen for dybt urealistisk, selv om der ifølge kommentatoren også er tale om klassisk borgerlig politik med blandt andet skattelettelser.

Cordua lægger vægt på, at partileder Pernille Vermund ikke behøver at frygte Dansk Folkepartis kritik.

- Thulesen Dahl har forregnet sig. Hans projekt har tabt enorm troværdighed. Man kan ikke vinde troværdighed ved at pege på andre mennesker og deres politik.

- Det kan godt være, at vælgerne ikke spiser Nye Borgerliges velfærdspolitik 100 procent. Men for mange på højrefløjen er udlændingepolitik helt afgørende, siger han.

/ritzau