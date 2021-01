Cordua: Venstre skeler mod baglandet efter ny næstformand

Venstre skal vælge ny næstformand om 17 dage. Cordua mener, at det bliver en jyde med rødder i baglandet.

Jagten på Venstres nye næstformand, der skal erstatte Inger Støjberg, er for alvor i gang, efter at partiet har meldt ud, at det afholdes ekstraordinært landsmøde den 24. januar.

Ifølge politisk kommentator og Venstre-kender Jarl Courdua er der lagt op til, at det skal være en kandidat, der ikke som tidligere skal agere kronprins i partiet og dermed potentielt være på kollisionskurs med formanden.

- Jeg synes, det ligner, at det bliver en kandidat fra Jylland og en fra det kommunale og regionale bagland. Men det er en fortløbende diskussion, siger Jarl Cordua.

Tidligere håndboldlandsholdstræner og borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek, har sagt til Avisen Danmark, at han overvejer at stille op. Dog kun, hvis der ikke er kampvalg.

Formand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner Stephanie Lose er tidligere nævnt som et oplagt valg. Og også kommunalordfører Anni Mathiesen - der er valgt i Sydjyllands Storkreds - bliver nævnt.

- Ulrik Wilbek er en stærk kandidat, og det samme er Stephanie Lose.

- Lose er det mere et driftssikkert, håndværksmæssigt, jysk og yngre - nogle ville måske også sige kedelige - valg.

- Her er Ulrik Wilbek mere folkelig. Og han har klart indikeret, at han i hvert fald ikke har tænkt sig at agere tronraner.

- Anni Mathiesen tror jeg heller ikke, nogen tror på, vil blive en større udfordring for formand Jakob Ellemann-Jensen. Og hun repræsenterer det jyske Venstre og er kvinde, siger Jarl Cordua.

Han understreger, at der stadig bliver diskuteret i partiet. Et kampvalg kan ikke udelukkes, men Jarl Cordua mener, at partiledelsen vil forsøge at undgå det.

- Det er nok grænser for, hvor meget ledelsen kan styre partiet. Men det vil være i Venstres interesse, hvis man samlede partiet om en kandidat.

- Så mon ikke, man vil bestræbe sig for at tale sig til rette og finde en kandidat, alle kan enes om?

/ritzau/