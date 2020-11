Corona afholder frustrerede minkavlere i at deltage i demo

En demonstration i Holstebro skal vise minkavlernes frustration, men den foregår uden avlerne fra nord.

Struer Landevej i Holstebro er fredag fuld af traktorer og lastbiler.

De store fartøjer er del af en demonstration, som blandt andet er arrangeret af Carsten Rahbek. Han er til daglig minkavler i Højmark nær Ringkøbing.

- Vi vil gerne som minkavlere vise vores afmagt. Hvis minken er så farligt, så skal den væk.

- Men så kan jeg ikke forstå, at det er så svært for regeringen at sige, de eksproprierer hele vores produktionsapparat.

- Fuld kompensation for dyrene og fuld ekspropriation for anlægget. Det må absolut være målet, siger han om formålet med demonstrationen.

Selv om minkavlere fra Nordjylland gerne ville have deltaget i demonstrationen, er de blevet bedt om ikke at møde op, oplyser Carsten Rahbek.

- Folk oppe fra nord er blevet hjemme. Der var mange fra Vesthimmerland, der ville have sympatiseret med os, men de er her ikke. Der er taget højde for corona, siger han.

/ritzau/