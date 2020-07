Corona betyder mere fjernundervisning for nye studerende

Der er stadig mange restriktioner for at begrænse covid-19. Det vil give en anderledes studiestart i år.

På landets universiteter betyder coronavirus, at studiestarten og som minimum første semester ikke bliver som vanligt for de nye studerende.

De kan se frem til mere fjernundervisning og et introforløb med mindre fysisk kontakt.

- Vi må ændre undervisningen, når de studerende ikke kan være i auditorerne.

- Noget kan være online og noget i grupper og så videre. Men vi har også lært noget under coronaen i foråret, som fungerer rigtigt godt, og som vi kan bygge videre på, siger studiechef Lone Vestergaard fra Aalborg Universitet.

Hun suppleres af Annette Lund, studiechef ved SDU.

- Afstandskravene udfordrer os allermest. Et auditorium har kun halv kapacitet, når man skal holde en meters afstand.

- Mange af vores undervisere har lagt hele læringsforløb ud digitalt. Så en gruppe eksempelvis arbejder sammen en times tid på skolen, mens det, der mere minder om en forelæsning, så er digitalt. Det skaber nogle helt andre muligheder, hvis vi kan kombinere de to ting.

Begge fortæller, at man i så høj grad som muligt vil prioritere, at de nye studerende får mest mulig fysisk undervisning og tilstedeværelse

- Vi vil gerne have, at de nye får lov til at komme ind på gangene, så de får et studieliv ved siden af. En fornemmelse af, hvor de bor, hvor de er, hvad det er for en institution, de er startet på, siger Annette Lund.

Formanden for Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen frygter, at mere onlineundervisning påvirker det faglige indhold og ikke mindst trivslen.

- Vi ved, hvor vigtigt det fysiske møde mellem studerende og underviser er, siger han.

- Man kan lige stille et spørgsmål i pausen, og studiemiljøet er nemmere at skabe. Det er alle de små ting, der foregår før, under og efter forelæsningen.

- Og så ved vi, at hvis ikke man trives på studiet, så er man mere frafaldstruet og man lærer mindre. Så det er afgørende, at det sociale også fungerer, siger han.

