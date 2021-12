Corona buldrer frem men selvbetjening hjælper smittedetektiver

Coronasmitten stiger og har den seneste tid ligget på den forkerte side af 10.000 nye smittetilfælde om dagen.

Det giver travlhed hos smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men man er godt hjulpet af nye digitale løsninger, siger vicedirektør Birgitte Drewes, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er den enhed, der kan bidrage med at identificere og bryde smittekæder.

- Det, vi kan se, er, at danskerne er blevet mere fortrolige med håndtering af epidemien og er gode til at identificere kontakter. Så andelen, der har behov for rådgivning, er faktisk faldende, siger hun.

- I den sammenhæng har vi har etableret selvbetjeningsløsninger - både for smittede og rekvirering af test for nære kontakter. Vi kan se, at det er taget vel imod. Så kan vi fokusere på de mennesker, der har behov for vores rådgivning.

23. december lancerede styrelsen en digital smitteopsporing, som gør det muligt for borgerne at give opsporingen alle de relevante informationer om deres smittesituation online.

Det tager trykket af telefonerne, og det frigør tid og kræfter til, at man kan prioritere dem, der ikke er så ferme til at håndtere de digitale løsninger, lyder det fra direktøren.

- Vores selvbetjeningsløsning kom i drift lige før jul, og vi kan se, at der nu er over 7000 smittede dagligt, der indberetter via den digitale smitteopsporing og siger, at de ikke har behov for yderligere bistand.

- Vi vil gerne opfordre til, at man benytter den løsning, hvis man føler sig klædt på til det og ikke har behov for vejledning. Så vil vi fokusere på dem, der har behov for rådgivning, siger Birgitte Drewes.

Når en person får konstateret coronasmitte, skal han eller hun gå i isolation, så de ikke udgør en smittefare for andre.

Derudover skal den pågældendes kontakter orienteres. Hvis man har brug for hjælp til det, kan man kontakte smitteopsporingen eller gå ind på selvbetjeningsløsningen på sundhed.dk.

