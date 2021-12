Corona-dødsfald nærmer sig 3000 – men vaccinen vil redde vinteren

Trods vaccine bliver corona-smittede stadig indlagt og dør med corona. Men selvom det totale antal døde sandsynligvis vil ramme 3000 i løbet af de næste dage, vil tallet næppe eksplodere hen over vinteren - og det er langt hen ad vejen vaccinens skyld.

Det siger flere overlæger til Kristeligt Dagblad.

Bjarne Ørskov Lindhardt er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital:

”Jeg tror bestemt ikke, vi får mange døde den næste måned. Det skyldes blandt andet vaccinen. Den her nye virus, omikron, er i vækst. Men det ser ud til, at det har en god effekt mod død, hvis man har fået tredje stik,” siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt er 2982 mennesker døde med covid-19 siden epidemiens begyndelse i Danmark. Det seneste døgn er 11 døde med corona. Sidste år på netop denne tid, fra midt i december til midt i januar, tog antallet af dødsfald et eksplosivt hop fra 1000 til 2000.

Men sådan vil dødsfaldene altså næppe accelerere i år, og betydningen af vaccination lader sig aflæse i både tal og den kliniske virkelighed på hospitalerne.

460 personer er indlagt med covid-19 ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut. Det såkaldte incidenstal angiver, hvor mange blandt henholdsvis vaccinerede og uvaccinerede, som er indlagt. Per 100.000 uvaccinerede borgere var 28,4 indlagt. Blandt 100.000 fuldt vaccinerede borgere var 6,3 indlagt.

En statusrapport fra Statens Serum Institut udgivet i uge 47 viser, at 211 personer er døde trods fuld vaccination. Gennemsnitsalderen blandt de døde var 82 år.

”Man bliver stort set ikke indlagt, hvis man er under 65 år, er vaccineret og i øvrigt ikke har en risikofaktor som sukkersyge eller svær overvægt. Vi har i år færre indlagte end sidste år, og når det gælder de vaccinerede, som er indlagte, så er de ældre og skrøbelige og bliver desuden indlagt med mildere sygdom,” siger Bjarne Ørskov Lindhardt.

Billedet bekræftes af ledende overlæge Anne Øvrehus fra infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital. En opgørelse fra afdelingen viser, at to tredjedel af de 90 covid-patienter, der var indlagt mellem 1. september og 30. november, var uvaccinerede, mens godt 30 var vaccinerede.

”De vaccinerede er typisk patienter, der er i særlig risiko på grund af anden sygdom og stærkt svækket immunforsvar, og som derfor ikke reagerer på vaccinen. Vi har ikke set fuldt vaccinerede raske 40-årige blive indlagt, men vi har til gengæld set ikke-vaccinerede 40-årige komme på intensiv. Samtidig kan vi se, at vaccinen beskytter mod et alvorligt covid-forløb,” siger Anne Øvrehus.

Afdelingens opgørelse viser desuden, at to tredjedele af de patienter, der indlægges på intensivafdelingen, er uvaccinerede.

Anne Øvrehus betegner dog udviklingen den kommende måned som uforudsigelig. Omikron bliver formentlig den dominerende variant inden jul, og antallet af indlæggelser afhænger i høj grad af, hvor smitsom og farlig den nye variant er.

”Det gode scenarie er, at rigtig mange tager imod tredje stik, fordi alt tyder på, at det beskytter mod alvorlig sygdom, og at også flere børn bliver vaccineret, så vi beskytter de ældre og sårbare mod at blive smittet. Det dårlige scenarie er, at et tredje stik ikke virker så godt som forventet mod den nye variant,” lyder det fra Anne Øvrehus.

Det altafgørende er ifølge hende, at så mange som muligt, deriblandt også børnene, bliver vaccineret, og at familierne tænker på at beskytte de ældre i julen.

”Sidste jul fik vi mange meget syge ældre patienter efter jul, og der var nogle, som julen tog livet af,” siger hun.

Professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, Camilla Foged, forklarer, at vaccinerne beskytter mod alvorlig sygdom og død. Sammenlignet med december og januar sidste år er dødstallene stadig lave.

”Men der vil være en gruppe, der på grund af anden sygdom eller svækkelse, ikke opnår særlig god beskyttelse af vaccinerne. Vi vil ikke helt kunne undgå dødsfald blandt de vaccinerede, men jo flere, der vaccineres, jo bedre beskyttes den sårbare gruppe, ” lyder det fra Camilla Foged.

Jokeren den næste måned er den nye omikron-variant.

”Indtil videre tyder alt på, at den bedste beskyttelse mod den nye variant, er at få det tredje stik og vaccination af børn. Det er vigtigt, at skolerne nu bliver lukket, så vi får reduceret smitten. Vi skal undgå, at vi har lommer i samfundet, hvor smitten rigtig får fat,” siger Camilla Foged.