Mølbak: Corona kan holdes under kontrol til vaccine kommer

Faglig direktør Kåre Mølbak forventer, at corona kan holdes i ave i efteråret og til vinter.

- Der var måske nogen, der troede, at corona bare var en dum drøm i foråret. At vi ville gå ind i et efterår uden corona. Men det var ikke en dum drøm. Virus er her stadigvæk.

Sådan lyder det fra Kåre Mølbak. Som faglig direktør i Statens Serum Institut er han ikke overrasket over, at smitten nu stiger igen i Danmark. Han peger på, at det ikke kun er Danmark, der er ramt.

- WHO har gjort opmærksom på, at situationen i Europa er bekymrende. Smitten stiger i rigtig mange lande i Europa. Det gælder både Spanien, Rumænien, Tjekket, Belgien, Malta og Luxemburg, siger Kåre Mølbak og tilføjer:

- Virus er her stadigvæk, og vi skal tage det alvorligt, selv om vi ikke har set mange indlagte endnu. Hvis vi ikke agerer rettidigt, så risikerer vi at komme i en situation, hvor sygehusene bliver belastet.

Kåre Mølbak maner dog samtidig til ro og til at følge anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

- Hvis vi agerer rettidigt, så forhindrer vi, at situationen kommer ud af kontrol. Den gode nyhed er, at vi har stor testkapacitet, så vi kan lave kontrol og følge op, siger Kåre Mølbak.

Fundamentet for indsatsen er som hidtil, at danskerne holder afstand, har en høj håndhygiejne og bliver hjemme, hvis man har symptomer.

- Det gælder især, når vi går ind i efterårssæsonen med mange luftvejssygdomme, siger Kåre Mølbak.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, siger:

- Vi har måske slækket lidt på indsatsen. Nu skal vi have fat igen. Og man skal blive hjemme, hvis man har symptomer. Det er det allervigtigste råd, siger Søren Brostrøm.

Han kalder det et "ekstra lag sikkerhed", at man nu tager mundbind i brug ved lokale udbrud. Det sker for at afhjælpe situationer, hvor danskerne ikke kan holde afstand. Eksempelvis i offentlig transport.

Ifølge Kåre Mølbak kan Danmark i den kommende tid se flere lokale udbrud, som det har været tilfældet i Aarhus, Silkeborg og Ringsted. Her vil de enkelte kommuner få vejledning. Mølbak forventer dog, at smitten kan "holdes i ave" i efteråret og til vinter.

- I 2021 tror vi, at der kommer en vaccine. Den første vaccine er måske ikke så god, men så kommer der en anden og tredje generation, og så vil vi få styr på virus, siger Kåre Mølbak.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev på mandagens pressemøde flere gange spurgt, om han vil udelukke, at Danmark lukker ned igen, som det skete i foråret. Her måtte mange blive hjemme fra skoler og arbejdspladser i en periode. Til det siger Heunicke:

- Regeringen og regeringerne i andre lande har lært, at man skal være utrolig påpasselig med at sige noget langt ude i fremtiden, når det gælder corona. Det er en smitsom sygdom, som har lagt mange lande ned.

- Vores strategi er at holde smitten så langt nede, at vi kan holde samfundet så åbent som muligt, så vi ikke skal ud i en nedlukning igen. Det tror vi på kan lade sig gøre, men det vil være meget uklogt fuldstændig at udelukke en nedlukning, siger Magnus Heunicke.

/ritzau/