Corona får Radiohead-frontmand til at aflyse Roskilde Festival

Det kan ikke udelukkes, at også andre kunstnere må opgive at gennemføre deres turnéer, siger programchef.

Når Roskilde Festival til sommer åbner portene for den 50. udgave, bliver det uden Radiohead-frontmanden Thom Yorke, som ellers skulle have solodebuteret med projektet Tomorrow's Modern Boxes.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Den britiske musiker skulle have optrådt med sine elektroniske lydlandskaber på festivalen fredag 2. juli, men har på grund af coronarestriktioner aflyst hele sin turné og dermed også sit besøg på Dyrskuepladsen.

- De britiske myndigheders udmeldinger om genåbning i denne uge betyder, at Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes må aflyse deres turné. Derfor kommer de desværre heller ikke til Roskilde Festival, udtaler Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, i pressemeddelelsen.

Coronarestriktionerne er forskellige på tværs af Europa, og det kan ifølge Roskilde Festival få betydning for programlægningen af årets festival, hvis festivaler i andre lande må aflyse, og turnéer ikke kan gennemføres.

- Med den usikre tid, vi er i, er det ikke usandsynligt, at vi vil opleve kunstnere, der ikke kan gennemføre deres europæiske turnéer.

- Eftersom meget af vores planlægning stadig skal tilpasses de kommende udmeldinger fra myndighederne, forventer vi også, at det endelige program til årets festival vil være senere færdigt, end det plejer, udtaler Anders Wahrén.

Der er allerede annonceret flere store navne til dette års Roskilde Festival, der sidste år måtte udskydes som følge af coronapandemien.

Festivalen vil blandt andet få deltagelse af Kendrick Lamar, The Strokes, Tyler, The Creator, Faith No More, Jada, Thee Stallion, The Whitest Boy Alive, Thomas Helmig og TLC.

Roskilde Festival 2021 står til at løbe af stablen fra 26. juni til 3. juli.

Alle partoutbilletter til festivalen er udsolgt. Det skyldes blandt andet, at mange har valgt at overføre deres billet fra sidste års festival til dette års.

/ritzau/