Corona giver skoler problemer med vagtplanen

I yderste konsekvens kan coronapressede skoler ende med at sende eleverne hjem, skriver DR.

Flere skoler har på grund af corona svært ved at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det skriver DR.

Situationen er alvorlig, fortæller Dorthe Torp Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen.

- Det er ved at være en kritisk situation nogle steder, hvor man oplever, at der er et stigende sygefravær blandt personalet, siger hun til DR.

Skolerne prøver at løse problemerne ved at samle klasser eller låne personale fra andre skoler. Det er dog imod anbefalingerne fra myndighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I yderste konsekvens kan det ifølge Dorthe Torp Andreas betyde, at skolerne bliver så udfordrede, at de må sende eleverne hjem.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) var der i sidste uge 2822 bekræftede tilfælde af covid-19 blandt ansatte i landets grundskoler.

/ritzau/