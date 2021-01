Corona halverede kollektiv juletrafik på tværs af landet

Togtrafikken over Storebælt faldt i julen 2020 med mere end 50 procent sammenlignet med året før.

Coronapandemien medførte, at der absolut ikke blev nogen trængsel og alarm i juletrafikken i 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet.

Særligt i den kollektive trafik var der markant færre rejsende end normalt.

Der blev over jul registreret et fald på mere end 50 procent i brugen af rejsekort sammenlignet med juleugen i 2019.

- Det er rigtig positivt, at danskerne tog anbefalingerne til sig og rejste mindre i julen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

For trafikken over Storebælt var billedet det samme. I togtrafikken var der et fald på mere end 50 procent sammenlignet med sidste år, mens faldet for busser på tværs af landet lød på omkring 80 procent.

Transportministeren formoder, at mange af dem, der havde behov for at rejse i forbindelse med jul, valgte at tage bilen i stedet.

Men også på vejene var der god plads over jul, da trafikken var reduceret med mere end 20 procent sammenlignet med julen 2019.

/ritzau/