Corona har gjort studerende endnu mere ensomme

Det kommer ikke som en overraskelse, at flere studerende føler sig ensomme for tiden, mener minister.

Omkring 43 procent af de studerende på videregående uddannelser følte sig enten ensomme på studiet nogle gange, ofte eller altid i efteråret 2020.

Det viser en undersøgelse lavet af Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Tallet er dermed gået op fra 2018, hvor 35 procent af de studerende på en videregående uddannelse svarede det samme.

Undersøgelsen bygger på svar fra omkring 94.000 studerende.

Ifølge undervisningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er det ikke en overraskelse, at man oplever en stigning med tanke på, hvilket år 2020 var for de fleste studerende.

- Trivselsundersøgelsen viser, hvad man nok havde på fornemmelsen i forvejen, at de unge, der har det svært, de har fået det endnu sværere under corona.

- Det er vigtigt, at vi politisk har fokus på det, og det er også vigtigt at uddannelserne har fokus på det, siger hun.

Ifølge undersøgelsen er stigningen sket på alle uddannelsestyper. Fra erhvervsakademiet og over på kandidatuddannelser.

Den største stigning er sket på akademiske bacheloruddannelser, hvor unge der enten nogle gange, ofte eller altid føler sig ensomme er steget fra 39 procent til 48 procent.

Tilbage i november afholdt regeringen derfor et digitalt topmøde, hvor man samlede cirka 80 interessenter - blandt andet studerende, kulturinstitutioner og virksomheder.

Emnet var unges trivsel og det mundede ud i en lang række idéer og koncepter, som uddannelserne og de studerende selv kan gå videre med for at komme ensomheden til livs.

- Det er tydeligt for mig, at uanset hvor jeg er på besøg og holder møder virtuelt, så beretter de unge mennesker om folk, der har fundet alternative måder at være sammen på.

- Derfor holdt vi et topmøde om unges trivsel, hvor vi fik alle de gode idéer på bordet. Det har vi samlet i et katalog nu, som selvfølgelig bliver tilgængelig for alle, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ministeren anerkender, at den nu endnu højere målte ensomhed blandt de studerende kom fra et højt udgangspunkt.

Derfor stopper fokus på de studerendes trivsel ifølge hende ikke, når corona forhåbentligt ikke fylder helt så meget i fremtiden

- Både undervejs i pandemien og efterfølgende skal vi have samlet op på det her.

- Vi skal række ud, og sørge for, der altid er nogen at tale med. Det skal være okay at sige, man har det svært, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

/ritzau/