Corona har lukket landets skoler

* I 38 af landets kommuner har elever fra 5. klasse og opefter haft fjernundervisning siden 9. december. Fra 16. december har restriktionerne omfattet de ældste elever i alle kommuner.

* 29. december meldte regeringen ud, at heller ikke de yngste elever i skolen skulle møde fysisk op i klasseværelserne efter juleferien.

* Elever i 0.-4. klasse kan dog modtage nødundervisning på skolen. Det gælder børn af forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor.

* Nedlukningen af skolerne gælder foreløbig til mandag den 17. januar, men statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange varslet, at restriktionerne sandsynligvis vil blive forlænget.

* Ifølge Danmarks Statistik går lidt over 680.000 elever i 0.-10. klasse på enten en folkeskole, en fri grundskole, en efterskole eller en ungdomsskole.

Kilde: Undervisningsministeriet, DST, Ritzau.

/ritzau/