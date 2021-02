Corona-hjælpepakker forlænges til og med 5. april

Store dele af erhvervslivet vil fortsat være lukket ned, og dermed forlænges hjælpepakker, oplyser ministerie.

Selv om en del af erhvervslivet kan se frem til at genåbne, efter at regeringen onsdag fremlagde en plan for en delvis genåbning af samfundet, vil en stor del af erhvervslivet forsat være lukket.

Derfor har et bredt politisk flertal indgået en aftale om at forlænge de generelle hjælpepakker til og med 5. april.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.

Dermed kan danske virksomheder, kulturliv og selvstændige fortsat søge de generelle kompensationsordninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 procent. De kan søge, hvad enten de må åbne eller ej.

Virksomheder og selvstændige kan således fortsat benytte sig af de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige.

I trepartsaftalen med arbejdsmarkedets parter er det aftalt, at lønkompensationsordningen forlænges, så længe restriktionerne varer.

-Vi kan ikke åbne alt på en gang, og på sundhedsmyndighedernes råd er der derfor nogle, der må vente lidt endnu, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup i meddelelsen.

- Derfor skal hjælpen selvfølgelig også fortsætte både for dem, der må vente lidt længere med at slå dørene op, og for dem, som skal bruge lidt tid på at kæmpe sig tilbage.

Fra på mandag kan alle danske udvalgsvarebutikker under 5000 kvadratmeter med undtagelsen af dem, der ligger i storcentre, stormagasiner og lignende slå dørene op for kunder igen.

Det samme kan de cirka 250 store udvalgsvarebutikker, der er over 5000 kvadratmeter, men for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

/ritzau/