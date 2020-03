Corona-information skal ud til udsatte boligområder

Mennesker, der har svært ved dansk, skal have den nødvendige information om coronavirus.

Det kan være svært at forstå og følge myndighedernes retningslinjer om coronavirus, hvis ikke man mestrer det danske sprog.

Derfor skal det sikres, at de grupper af flygtninge og indvandrere med ingen eller mangelfulde danskkundskaber får den nødvendige information, om hvordan man bekæmper spredningen af coronavirus.

Og derfor vil regeringen have information om corona ud i de udsatte boligområder.

Det skriver Udlændinge -og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Indsatsen består blandt andet af skriftlig og mundtlig information på digitale platforme.

Derudover kommer der fysisk informationsmateriale ud til de boligområder, hvor der bor mange indvandrere og flygtninge, som har svært ved at følge myndighedernes retningslinjer på dansk.

- Oplysningsniveauet i denne kritiske tid for landet må ikke være skævt fordelt. Alle skal med. Det er derfor, regeringen nu aktivt går ind og styrker denne del af indsatsen, siger boligminister Kaare Dybvad (S) i pressemeddelelsen.

Udlændinge -og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger, at alle skal kunne forstå, hvad myndighederne og politiet anbefaler for at begrænse smitten.

- Derfor styrker vi oplysningsindsatsen blandt andet i udsatte områder, så vi når ud til dem, der er mindre gode til dansk, og som måske kun læser nyheder fra deres hjemlande, udtaler han i pressemeddelelsen.

Det er Styrelsen for International Rekruttering, som står for informationsindsatsen.

Den udvælger i samarbejde med Sundhedsstyrelsen det materiale, som skal formidles på de relevante sprog, fremgår det af meddelelsen.

/ritzau/