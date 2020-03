Corona lukker institutioner: Kommuner efterlyser hastelovgivning

Der er brug for hastelovgivning, så landets kommuner ikke ender med at bryde loven, siger kommuneformand.

Flere skoler er lukket midlertidigt, efter at der er konstateret elever med coronavirus.

Det gælder eksempelvis Malling Skole i Østjylland og Maribo Skole på Lolland. I Næstved er en daginstitution også lukket midlertidigt.

I Aarhus er beboerne på et kommunalt plejehjem flyttet ud, efter at en medarbejder har fået konstateret coronavirus.

Det efterlader mange ubesvarede spørgsmål i landets kommuner, lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL).

- Det her rammer også hårdt i kommunerne, hvor det kan blive nødvendigt at lukke skoler, daginstitutioner og jobcentre. Vi ser det allerede ske.

- Men der er ikke klare rammer for, hvad det får af betydning for borgerne og medarbejderne, siger kommunernes formand, Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.

Hvis undervisningen i folkeskolen bliver aflyst, har kommunerne pligt til at sørge for erstatningsundervisning.

Det kan for eksempel betyde, at eleverne - når skolerne åbner igen - skal gå i skole hver weekend frem til sommerferien for at indhente det forsømte.

Og hvis en daginstitution bliver lukket, har kommunerne pligt til at sørge for et alternativt pasningstilbud.

Det kan betyde, at kommunerne er tvunget til at prioritere sparsomme ressourcer til at betale forældre, så de kan finde alternativ pasning.

Men det er ikke de eneste udfordringer, kommunerne står med grundet coronavirus.

Der kan også blive brug for, at kommunerne kan afvige fra gældende standarder for eksempelvis rengøring og anden praktisk hjælp til ældre, så personalet kan bruges til de mest syge.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi alle er nødt til at handle anderledes, end vi er vant til.

- Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får rammerne på plads, så vi ved, hvordan vi kan og skal agere, siger KL-formanden.

Han mener, at situationen kalder på hastelovgivning fra Folketingets side, så rammerne for kommunerne i den ekstraordinære situation kommer på plads.

- Vi har brug for, at Folketinget hurtigst muligt også vedtager ny lovgivning, der sikrer, at vi kan handle fornuftigt i kommunerne - uden at bryde loven, siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/