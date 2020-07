Corona medfører betragteligt fald i dødsulykker i trafikken

Mindre aktivitet under coronakrisen har givet færre dødsfald i trafikken, vurderer Rådet for Sikker Trafik.

65 personer er døde i trafikken i de første seks måneder af 2020.

Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratet.

Statistikken viser et fald i antallet af dræbte på 18,8 procent i forhold til samme periode sidste år. Her blev 80 personer dræbt i trafikuheld fra januar til juni.

Ifølge Jeppe Gudmandsen, der er pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik, er der tale om et betragteligt fald.

- Det foreløbige antal dræbte tyder på, at coronakrisen har haft indflydelse på det. At der har været mindre gang i samfundet, og at det har ført til et lavere antal dræbte i trafikken, siger han.

I januar og februar blev henholdsvis 15 og 11 personer dræbt i trafikulykker.

I de næste fire måneder, som var præget af coronavirus, var der mellem 9 og 12 dræbte hver måned.

Da Færdselssikkerhedskommissionen fastsatte sine mål for at nedbringe dødsulykker i trafikken frem til 2020, satte man som mål, at der i år skulle være maks 120 trafikdræbte.

Bliver målet nået, vil der i så fald være tale om cirka en halvering fra 2010, hvor 255 blev dræbt i trafikken.

Det kan meget vel komme til at ske, hvis udviklingen fortsætter resten af året som hidtil, vurderer Jeppe Gudmandsen.

- Der har været væsentligt færre end sidste år de sidste fire måneder. Hvis det her niveau bliver holdt, er vi enormt tæt på målsætningen, siger han.

/ritzau/