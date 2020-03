Corona-peak kan skabe behov for 991 respiratorer

Myndighedernes tiltag mod smittespredning ventes dog at skabe et laver behov ved epidemiens top.

En prognose fra Sundhedsstyrelsen viser, at der, når coronaepidemien topper, kan blive brug for 991 sengepladser med respirator. Noget tyder dog på mindre.

Tallet optræder i en rapport, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort mandag. I rapporten er der foretaget beregninger af, hvor mange danskere, der forventes at blive alvorligt ramt af Covid-19 på samme tid.

Det er antallet af ramte på samme tid, som er kritisk. For hvis antallet af kritisk syge, er større end sygehusenes evne til at behandle dem, så risikerer flere at dø.

Tallet 991 er baseret på en beregning, som igen er baseret på data fra Kina, hvor epidemien startede. Der er også lavet en beregning på data fra de italienske regioner Lombardiet, Veneto og Emilia-Romagna, som i disse dage lider hårdt.

Beregningerne baseret på italienske data viser et lidt mindre behov for sengepladser med respiratorer, nemlig 827.

Rapporten indeholder også en opgørelse fra landets regioner over antallet af respiratorer, som kan frigøres til behandling af patienter med Covid-19. Tallet lyder på 925.

Derudover kan der fra blandt andet Forsvaret, privathospitaler og andre steder fremskaffes sammenlagt 116 respiratorer. Og med yderligere tiltag vil man kunne nå op på en kapacitet på 1060, står der i rapporten.

Tallene viser - som der også bliver fremhævet i rapporten - at sundhedsvæsnet vil blive belastet til tæt på grænsen af, hvad det kan kapere. Hvis altså de forudsætninger, som ligger til grund for beregningerne holder vand.

Den gode nyhed er imidlertid, at beregningerne ikke tager højde for de tiltag, som myndighederne har indført de seneste uger med henblik på at begrænse spredningen af coronavirusset.

I rapporten står der, at det er vurderingen fra Statens Serum Institut, at myndighedernes tiltag forventelig vil ændre det matematiske grundlag for prognosen, så kurven vil flade ud, og der altså vil være et endnu mindre behov for respiratorer, når epidemien topper.

/ritzau/