Corona-situation i hastig udvikling

22. januar:

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark.

4. februar:

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut opjusterer risikoen for rejserelaterede tilfælde af coronasmitte til "moderat".

Både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut melder om lille sandsynlighed for smittespredning fra person til person i Danmark.

25. februar:

Sundhedsstyrelsen opjusterer til "moderat risiko" for, at der kommer tilfælde af coronasmitte i Danmark.

27. februar:

Den første dansker bekræftes smittet.

2. marts:

Danmark ser sit fjerde tilfælde af coronasmitte. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, udelukker ikke længere en epidemi.

11. marts:

Antallet af smittede danskere er steget til 514, og statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerer på et pressemøde, at store dele af Danmark lukkes ned.

/ritzau/