Corona trækker lange spor i vores ferieplaner

Særligt de unges rejseplaner er påvirket af covid-19. Men tendensen var allerede på vej af klimahensyn.

Coronavirusset sætter dybe aftryk i planerne for dette års sommerferie.

Over 80 procent af befolkningen forventer at holde ferien i Danmark. Kun 12 procent ude i Europa og blot en procent i en anden verdensdel.

Det fremgår af en Voxmetermåling lavet for Ritzau i perioden 11. til 15. maj. Mens befolkningen fortsat venter på politisk afklaring om en mulig genåbning af grænserne.

Ifølge undersøgelsen er de unge i alderen 18 til 34 år på mange måder mest påvirkede af krisen.

De har i langt større grad ændret sommerferieplaner, og de tvivler også mest på, at de kommer på udlandsferie senere på året.

Ikke mindst så tror hver femte i aldersgruppen, at de fremover kommer til at holde flere ferier i Danmark end før coronakrisen.

Hos Jysk Rejsebureau, som blandt andet arrangerer rejser til unge, forventer direktør Niels Amstrup også, at rejselandskabet vil forandre sig på grund af krisen.

Det gælder både antallet af rejser, og hvor turen skal gå hen.

Men samtidig så læner han sig op ad, at yngre rejsende tidligere relativt hurtigt er vendt tilbage til deres normale rejsemønstre.

- Vi tror, at de fortsat vil rejse mere end andre. Men det kan være, at de så vælger andre destinationer eller en anden rejseform, siger han.

Turismeforsker Bodil Blichfeldt fra Syddansk Universitet mener, at selv om det igen bliver muligt at rejse, så er de fleste indstillede på, at ferien bliver på nye måder i lang tid.

Og det gør den danske luft og natur særligt appellerende.

- Allerede før Covid-19 var der især blandt unge af hensyn til klodens tilstand en voksende flyskam over at brænde brændstof af. Covid-19 har yderligere understreget pointen og nu af hensyn til egen og vores kæres sikkerhed, siger hun.

Hos brancheorganisationen Danske Destinationer har formand Jens Müller lidt svært ved at tro, at de unge varigt deponerer deres naturlige opdagelsestrang.

- Men jeg tror, at både yngre og ældres adfærd vil være mærket af corona i de kommende år. Vi vil ikke i samme grad opsøge turiststeder, hvor vi står næse ved nakke, siger han.

/ritzau/