Corona udskyder Michelin-guidens danske stjerner

Der bliver ikke uddelt Michelin-stjerner til landene i Norden lige foreløbig på grund af coronasituationen.

Michelin-guiden har valgt at udskyde årets uddeling af stjerner til restauranter i Norden. Det skyldes coronasituationen.

Det skriver Michelin i en pressemeddelelse.

Det var planlagt, at stjernerne skulle uddeles 8. februar ved begivenheden "Michelin Guide Nordic Countries" i den norske by Stavanger. Det bliver nu udskudt til et endnu ukendt tidspunkt i foråret.

Uddelingen kommer desuden til at foregå digitalt, når der er fundet en dato.

Gwendal Poullennec, der er international direktør for Guide Michelin, siger i meddelelsen, at Michelin-guiden også skal uddeles i år under coronakrisen. Det kan nemlig skabe opmærksomhed om den hårdt ramte branche, lyder det.

- Det seneste år har været ekstremt udfordrende for restaurationsbranchen i hele verden. Alligevel har vores team været utroligt imponeret over det engagement og den kreativitet, som kokke og deres medarbejdere har udvist under krisen.

- Ved at vi holder fast i at lancere 2021-stjernerne i den nordiske Michelin-guide i et år som dette, håber vi på at kunne fejre og skabe opmærksomhed om hele branchen, siger Gwendal Poullennec.

Udskydelsen går ud over Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

I 2020 mistede Danmark tre stjerner, men fik samtidig tre nye, og dermed er der i øjeblikket uddelt 35 stjerner til restauranter i Danmark.

Restauranten Geranium i København, der ledes af kokken Rasmus Kofoed, er den eneste restaurant i landet, der har hele tre stjerner. Syv restauranter, herunder Noma, har to stjerner, mens 18 restauranter har én stjerne.

I år vil Michelin-guiden også uddele såkaldte grønne stjerner. De gives til restauranter, som er engagerede i bæredygtig gastronomi.

Guiden blev startet af dækfabrikanten André Michelin i 1900. Den rummede i begyndelsen oplysninger om, hvor man som bilist kunne få benzin på bilen eller skifte dæk. De rejsende fik dog også råd til, hvor de kunne spise eller overnatte.

Dengang var der cirka 3000 biler på de franske veje, og bagtanken med Michelin-guiden var efter sigende, at få bilisterne ud på vejene. I 1920 kom de berømte stjerner til guiden.

/ritzau/