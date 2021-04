Coronabørn tager længere tid at køre ind i institutioner

Børn født ind i pandemien er mindre menneskevante og sværere at køre ind i institutioner, oplever pædagoger.

Coronabørn. Et nyt begreb er dukket op blandt dagplejere.

Det skriver Fagbladet Foa efter at have talt med dagplejere, som fortæller, at børnene er langt sværere at køre ind, end hvad der normalt er tilfældet.

En indkøring, der før tog et par uger, kan nu tage tre til fire, fortæller de.

Børnene er nemlig mere tilbageholdne overfor fremmede, fordi de er født ind i en krise, der gør, at de primært har været i hænderne på deres forældre.

Det fortæller Grete Kragh-Müller, som forsker i pædagogisk psykologi med speciale i små børn ved Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet til Fagbladet.

- Den tryghed, som barnet kan få med, at verden er mangfoldig, og der er flere voksne, der vil barnet det godt og kan noget, som barnet synes er sjovt, får børnene ikke i samme grad lige nu. Det ser jeg klart som en begrænsning for børnene, siger hun.

Hun nævner, at begrænsningen kan give utryghed og angstfølelser hos barnet, når det kommer i institution og møder fremmede.

Men børns hjerner udvikler sig i takt med deres erfaringer, og derfor mener hun ikke, at vi skal være alt for bange for, at børnene ikke udvikler sig på sigt.

/ritzau/