Coronademo kan stoppes hvis politisk kritik fylder for lidt

Der må gerne være fest og farver til coronademonstration, så længe den løbende rejser kritik, mener professor.

Madboder, scener og toiletvogne bliver sat op i København, hvor omkring 15 artister torsdag optræder.

Der er nemlig anmeldt en demonstration - eller en genåbningsfest, som arrangørerne også han omtalt den, og flere tusinde ventes at deltage.

Og det må de i udgangspunktet godt, selv om der er et forbud mod at forsamles flere end fem i offentligheden for at bekæmpe et smitsomt virus.

Det fortæller Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.

- At man holder en fest, samtidig med at man holder en demonstration, det er ikke forbudt. Men det må forventes at skulle være på en måde, så man betragter det som en sædvanlig demonstration, siger han.

Forsamlingsforbuddet, der er indført for at mindske udbredelsen af coronavirusset, indskrænker retten til forskellige former for forsamlinger, så man kun må bryde forbuddet, hvis der er tale om politiske forsamlinger.

- Det vil være et krav, at man hele vejen igennem har en politisk dagsorden. Det betyder bestemt ikke, at der ikke kan være, musik, sang og andre aktiviteter. Men det vil blive vurderet, om der reelt er tale om en demonstration eller en fest, siger Frederik Waage.

Demonstrationen finder sted ved Højbro Plads og Bertel Thorvaldsens Plads i København. Den begynder klokken 12 og slutter klokken 23, og programmet er spækket med musikere og talere.

Professor Frederik Waage påpeger, at det at kalde arrangementet for en demonstration ikke er en blankocheck til at holde en stor rockkoncert eller fest af anden art.

- Det vil ikke være nok, at man i en 11-timers demonstration starter med kortfattet at komme med et budskab og så ellers holder koncert med Rasmus Nøhr, og hvem der ellers deltager.

- Der skal være tale om et arrangement, der har en politisk dagsorden, og hvor man ikke er i tvivl om det, siger han.

Musikeren Rasmus Nøhr meldte onsdag aften fra til arrangementet, fordi han oplevede, at det havde ført til sorg, vrede og misforståelser, at han stod til at deltage.

Han har flere gange ytret sig kritisk om håndteringen af coronasituationen og skulle være en blandt ni talere.

Frederik Waage påpeger, at politiet ikke må afvise demonstrationen på forhånd. Det vil være censur.

Men hvis politiet undervejs vurderer, at arrangementet ikke længere er en politisk tilkendegivelse, kan det opløse demonstrationen.

Selv om man under en demonstration må samles flere end ellers tilladt, skal øvrige love og regler overholdes.

/ritzau/