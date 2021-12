Coronahjælpepakke er på vej til hospitaler, coronapasset sætter kirker i et dilemma, og rekordmange søger om julehjælp.

Det’ sørme, det’ sandt, december!

Godmorgen og velkommen til dagens Morgensamling den 1. december. Og selvom vi er gået ind i julemåneden, så præger corona stadig nyhedsbilledet.

I går indgav sygeplejerske og formand for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse Luca Pristed sin opsigelse til sin arbejdsgiver, Rigshospitalet. Han har opfordret kolleger landet over til at gøre det samme i utilfredshed med sygeplejerskernes løn- og arbejdsforhold.

Det er endnu uvist, hvor mange der vælger at følge trop. Men ifølge forsker Laust Høgedahl kan opsigelserne ende med at blive kendt ugyldige. Arbejdsretten kan nemlig vurdere, at der er tale om et kollektivt kampskridt, og så kan det ende med, at opsigelserne vil blive annulleret. Det skriver Ritzau.

På forsiden af Kristeligt Dagblad i dag kan man ligeledes læse om kritisable forhold på sygehusene. Her handler det om overlæger og sundhedsøkonomers kritik af, at blandt andet ligegyldig forskning og "pseudoarbejde" stjæler tid fra patienter på sygehusene.

Regeringen vil give coronahjælpepakke til trængte hospitaler

Vi bliver lidt i sundhedsvæsnet. For regeringen er villig til at hjælpe de hospitaler, som i øjeblikket er pressede på grund af coronavirus og utilfredshed blandt sygeplejersker.

Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører og finansordfører for Socialdemokratiet, kan dog ikke fortælle, hvad indholdet og den økonomiske ramme for coronahjælpepakken skal være endnu.

Til TV 2 fortæller han dog, at de i regeringen anerkender, at Danmark har et sundhedsvæsen, der er under betydeligt pres som konsekvens af corona.

DF-formand: Messerschmidts model for formandskab holder ikke

I weekenden fortalte Morten Messerschmidt, at han ønsker at tiltræde stillingen som Dansk Folkepartis nye formand.

Men Messerschmidt kan ikke blive formand med den model, som han har fremlagt. Det siger Dansk Folkepartis nuværende formand, Kristian Thulesen Dahl, til Ritzau.

Da Messerschmidt har en dom for misbrug af EU-midler og dokumentfalsk, stiller han op med Peter Kofod som næstformandskandidat. Hvis Messerschmidts dom stadfæstes i landsretten, skal Kofod, ifølge modellen, overtage posten som formand. Men det kræver en ændring af vedtægterne, fordi Kofod ikke er medlem af Folketinget. Og det regelsæt kan ifølge den nuværende formand ikke nå at laves om inden den 23. januar, hvor den nye formand skal vælges.

Det mener Morten Messerschmidt dog ikke er et problem uden løsning, fortalte han senere samme dag til Ritzau.

Alle ikke-vaccinerede over 60 år bør udskyde rejser

Vi skal forbi corona igen. Den nye coronavariant omikron får nu WHO til at fraråde rejser for ikke-vaccinerede over 60 år og sårbare.

Flere lande har indført indrejserestriktioner i et forsøg på at bremse smitten, men det redskab bliver dog frarådet i tirsdagens anbefaling fra WHO. Indrejserestriktioner kan nemlig have en negativ effekt på den globale sundhedsindsats under pandemien ved at forhindre lande i at dele epidemiologiske data, lyder det fra WHO.

Præster om coronapas: Tillid kommer før kontrol

Corona præger også landets kirker. Og i dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at coronapasset har sat kirken i et dilemma mellem klar lovgivning og en dybt funderet luthersk overbevisning om, at dørene altid bør være åbne for enhver, som søger kirken.

Blandt andre præst i Aarhus Valgmenighed Keld Dahlmann mener, at tillid generelt i hele samfundet er det, der har gjort, at vi er kommet så godt igennem første og anden bølge af coronakrisen. Han understreger, at det er fornuftigt, at man skal vise coronapas, men at han samtidig vil blive ved med at vise tillid til, at folk er i besiddelse af et coronapas, også uden nødvendigvis at vise det frem.

Det er generelt et problem, at man i folkekirken skal vise coronapas, mener biskop i Haderslev Stift Marianne Christiansen:

”Det er afgørende, at folkekirken er for alle. Det er klart, at det er et problem, et stort problem, at man skal vise coronapas nu. Det strider mod kirkens væsen, at man skal vise en form for personafhængig adgangsbillet."

Rekordmange søger i år om julehjælp

Flere søger julehjælp end tidligere, blandt andet grundet stigende dagligvarepriser, oplyser Dansk Folkehjælp.

Allerede en uge inden december kunne organisationen i en pressemeddelelse melde om en trist rekord i ansøgertallet. Til Ritzau i dag kan de så fortælle, at 16.784 familier i år har søgt om julehjælp hos Danmarks største uddeler.

Det er rekordmange og en stigning på ti procent siden sidste år, oplyser Klaus Nørlem, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Det er stigende elpriser, varmeomkostninger og den stigende pris på dagligvarer, som presser de pågældende familiers økonomi så meget, at de er nødt til at søge julehjælp, fortæller generalsekretæren.

Nu er det jul igen: Villavej går amok i julelys

Det er efterhånden blevet en trend blandt flere villaveje at kæmpe om lyset i mørket, så snart julen nærmer sig.

På Vibevej i Assens syd for Mariagerfjord er det svært at undgå at se lyset i mørket, for her har alle vejens beboere pyntet deres huse op med julelys. Og det har man ikke gjort halvhjertet.

Så er du endnu ikke kommet i julestemning, så kan det være, at videoen af villavejen hos TV 2 Nord kan hjælpe dig lidt på vej. I hvert fald tiltrækker Vibevej besøgende fra nær og fjern, inklusiv tre minibusser fra et plejehjem i Hobro.

Har du brug for endnu mere hjælp for at komme i julestemning, kan vi anbefale at deltage i Kristeligt Dagblads store julequiz, hvor deltagerne med tre daglige spørgsmål om julens sanser dyster om store præmier.

