Coronakrisen gav flere voksne per barn i daginstitutioner

I 2020 var der i gennemsnit 2,9 børn per voksen i landets vuggestuer og 5,8 børn per voksen i børnehaverne.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort onsdag.

Der er tale om en lille fremgang i forhold til normeringerne i 2019. Her var der i gennemsnit 3,1 børn per voksen i vuggestuerne og 6,1 børn per voksen i børnehaverne.

Tallene skal dog ses i forhold til, at 2020 var præget af coronaepidemien, hvor der midlertidigt var ansat et øget antal pædagoger og medhjælpere, skriver Danmarks Statistik.

Det var nødvendigt for, at daginstitutionerne kunne leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om opdeling af børn i mindre grupper og skærpede hygiejneregler.

Ifølge pædagogernes fagforening, Bupl, gør forbeholdene, at tallene ikke kan bruges til særligt meget.

- De mange midlertidige ansættelser i forbindelse med coronagenåbningen betyder desværre, at vi ikke kan se, hvor langt vi reelt er nået, og om de første 500 millioner kroner til minimumsnormeringer har givet et mere permanent løft i antallet af pædagoger til børnene, som det var tiltænkt, siger Elisa Rimpler, Bupls formand, i en pressemeddelelse.

