Coronakrisen gør hårdt indhug i den offentlige transport

Trafikselskaber står til at miste 1,6 milliarder kroner i år. SF vil give akut pengeindsprøjtning.

Da coronakrisen startede, var en af de første retningslinjer fra myndighederne at undgå offentlig transport i myldretiden. Og det koster dyrt for busser og toge i landet, viser nyt notat.

Trafikselskaberne, der driver den kollektive trafik i regionerne og kommunerne, estimeres at komme til at tabe 1,6 milliarder kroner i år, viser notatet fra Midttrafik.

Det skyldes manglende indtægter samt ekstraomkostninger under coronakrisen.

Hos SF kalder klima- og energiordfører Signe Munk situationen for bekymrende. Partiet vil give en akut pengeindsprøjtning.

Det er afgørende, både for at sikre den offentlige transports velbefindende, men også for at holde den grønne omstilling i gang, siger Signe Munk.

- Vi foreslår, at man sørger for at give pengene tilbage krone for krone til trafikselskaberne.

- De mister indtægter på grund af coronakrisen, og det er ikke noget, de selv er skyld i. For os er det helt afgørende, at der er et ordentligt alternativ til at tage bilen.

Det er særligt de manglende passager, der rammer offentlig transport hårdt.

Der er begrænsning på, hvor mange der må være i busserne, og en stor del af danskerne har helt fravalgt at rejse med bus og tog på grund af smitterisikoen.

- Derfor skal vi dække det indtægtstab. Alternativet er færre busruter, dårligere dækning og dyrere billetter, og det er gift for den grønne omstilling.

/ritzau/