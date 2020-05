Coronakrisen har fået danskerne mere ud i naturen

Naturområderne omkring de større byer har oplevet en stor stigning i antallet af besøg, viser undersøgelse.

Coronakrisen har fået danskerne til at tage mere ud i naturen, hvor flere naturområder omkring de større byer har været særdeles velbesøgte.

I naturområderne omkring større byer er der registreret mellem 70 og 160 procent flere besøgende fra 15. marts til 1. maj i forhold til samme periode i 2019.

Det viser både en ny rundspørge fra Kantar Gallup og tal fra tællere i statslige naturområder, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøminister Lea Wermelin (S) glæder sig over, at flere danskere har brugt naturen, og hun opfordrer samtidig til, at man også bruger de mindre kendte naturområder.

- Min klare opfordring er, at der er plads til alle i vores fælles natur i Danmark, men der er også plads til at finde nogle af de mindre kendte besøgte naturperler derude, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Hvis man kommer hen til steder, hvor der er mange i forvejen, så skal man finde et andet sted, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at hver fjerde har besøgt et naturområde, de ikke har besøgt før coronakrisen, og 34 procent har opholdt sig mere i naturen.

Netop på grund af coronakrisen skal danskerne muligvis ligeledes indstille sig på at holde dele af årets sommerferie herhjemme.

Det er en af årsagerne til, at Miljøministeriet tidligere har udvidet sin liste med skovområder, hvor man kan slå sit telt op.

Listen er således udvidet med 75 yderligere steder, så der tilsammen er 275 områder, hvor danskerne kan tage teltet under armen og hamre teltpløkkerne i.

Selv om listen med steder, for hvor man kan overnatte, er udvidet, så må man fortsat kun overnatte en enkelt nat det samme sted i sit telt.

- Det er, fordi vi gerne vil sikre, at der kan være plads til gode friluftsoplevelser i vores fælles natur, men også at gøre det på en ordentlig måde, hvor der er en balance i forhold til at passe på naturen, siger Lea Wermelin.

- Derfor siger vi, at der er masser af plads til at tage teltet under armen og tage en nat i det fri og selvfølgelig overholde de regler, der er, siger hun.

/ritzau/