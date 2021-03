Coronakrisen har kostet unge kvote 2-erfaring

Det har været svært for mange unge i et coronaår at samle erfaring til kvote 2-ansøgningen med frist mandag.

Fly har stået på jorden, grænser været lukket og job nedlagt på grund af coronakrisen.

Det har kostet mange unge oplevelser og erfaringer, som de traditionelt skriver på deres kvote 2-ansøgning for at stå bedre til optagelse på et studie.

Og flere unge er da også bekymrede for, at det kan koste dem studiepladsen.

Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder både unge og voksne i valget af videregående uddannelse.

- Vi møder nogle unge, som er bekymrede over, hvad deres muligheder er i kvote 2, når deres sabbatår har set anderledes ud end det, de havde forventet, siger hun.

Mandag er der ansøgningsfrist for at søge ind på kvote 2. Her bliver ansøgere optaget efter udvælgelseskriterier, som er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

En af de dem, der søger ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2 i år, er 19-årige Victoria Kjærgaard.

Hun blev student i sommer og havde oprindelig planlagt rejser for at forbedre sine muligheder for at blive optaget på studie.

Men det kom coronapandemien i vejen for, og nu føler hun sig usikker på sine muligheder.

- Man har lidt fået at vide fra starten, at hvis du har været i Thailand og fodret elefanter, så er det bare mega fedt.

- Men der har jeg i stedet bare arbejdet i BilkaToGo, og der tænker jeg: Hvordan kan det lige trække op?

Den manglende erfaring fra udlandsophold behøver dog ikke komme i vejen for at blive optaget på studie, slår Mathilde Tronegård fast.

I stedet skal de unge fokusere på det, de kan, og som viser, at de er motiverede og kvalificerede til uddannelsen.

- Vi gør rigtig meget ud af at minde de unge om, at kvote 2 er alt muligt andet end højskoler og rejser. Og at det jo er vidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad der bliver vægtet, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) anerkender, at de unge er i en svær situation.

- Jeg har stor forståelse for, at det særligt i år kan være svært at opfylde nogle af de her kvote 2-kriterier.

- Men det har det jo til gengæld hos alle dem, som har skullet samle noget erfaring det seneste år. Og derfor er der også mange, der står i samme situation, siger hun.

Ministerens appel er derfor klar til de unge i år:

- Søg bredt. Vi har rigtig gode muligheder for at blive optaget på en uddannelse i Danmark.

- Og hvis du vil være sikker på at blive optaget på en uddannelse til sommer, så søg lidt bredere og prøv at overveje, om andre uddannelser kunne være interessante - og i andre byer, siger hun.

Sidste år brugte ansøgere i gennemsnit kun 2,8 ud af de 8 muligheder, man har for at søge ind på en uddannelse.

/ritzau/