Coronakrisen har ramt byggebranchen hårdere end forventet

I byggeriet har en tredjedel af virksomhederne måtte hjemsende eller fyre medarbejdere under coronakrisen.

Hver tredje virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen har måtte skille sig af med medarbejdere som følge af coronakrisen. Enten i form af opsigelser eller hjemsendelser med eller uden løn.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget blandt sine medlemmer, hvor 1150 virksomheder har svaret.

Det sker på trods af, at bygge- og anlægsbranchen er en af de få brancher, som stadig må fortsætte sin aktivitet under udbruddet af coronavirus.

- Det er en noget kraftigere udvikling, end vi havde regnet med på nuværende tidspunkt, siger Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri.

- Vi har set, at mange private har aflyst eller udskudt opgaver, og det gælder også både virksomheder og det offentlige. Det slår sig direkte igennem på virksomhedernes omsætning og mulighed for at fastholde medarbejdere.

Mange virksomheder venter derfor at skulle fyre eller hjemsende flere medarbejdere, viser undersøgelsen.

To ud af tre virksomheder venter desuden, at deres omsætning falder som følge af coronakrisen.

Den største udfordring er ifølge Lars Storr-Hansen, at regeringens budskab om at Danmark lukker ned har bidt sig fast - og at det overskygger regeringens andre budskaber.

- Vi vil gerne opfordre regeringen til tosidig kommunikation. Selvfølgelig skal vi være så fokuserede på sikkerheden som muligt, men det er også vigtigt at holde hjulene i gang, så vi kan betale for de mange tiltag, og så økonomien ikke bryder helt sammen, siger han.

- Så der hvor det er sikkert, som i bygge- og anlægsbranchen, der skal vi opretholde aktiviteten.

Derudover opfordrer Dansk Byggeri til, at man suspenderer anlægsloftet under coronakrisen.

Dermed vil kommunerne kunne rykke nogle af de planlagte renoveringer og anlægsopgaver frem.

- Skolerne og daginstitutionerne er tømt, og der er masser af renoveringsplaner klar, som man normalt ville rykke hen i sommerferien, som man kunne rykke frem nu, siger Lars Storr-Hansen.

/ritzau/