Coronakrisen vil give flere studieafslag til håbefulde unge

Konkurrencen om pladserne er hårdere end normalt i krisetider.

Flere unge end normalt vil i år få afslag på studiepladser på grund af coronakrisen.

Det vurderer fagfolk over for Politiken.

Det skyldes, at flere unge søger mod de videregående uddannelser i krisetider end normalt.

Det gør kampen om pladserne hårdere, skriver Politiken.

Vurderingen baserer sig blandt andet på erfaringer fra efter finanskrisen i 2008.

Her steg antallet af afviste på et enkelt år med 50 procent. Fra 8962 til 13.689.

- Ved sidste krise så vi, at vi tabte lidt for mange unge.

- Vi risikerer at stå med en helt masse unge, som hverken kan komme i uddannelse eller i job, og så er alternativet offentlig forsørgelse, siger Mads Eriksen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv, til Politiken.

Coronakrisen vil dermed bryde med de seneste års udvikling, hvor flere har fået plads på deres ønskeuddannelse.

Uddannelserne har ligeledes kæmpet om at rekruttere studerende til de ledige pladser, skriver Politiken.

Danmarks Evalueringsinstitut arbejder med at evaluere og analysere uddannelser og dagtilbud.

Her er vurderingen også, at flere vil få afslag.

- Fordi der er en tendens til, at unge søger de samme uddannelser, og der kun er det antal pladser, der er.

- Så man kan forvente, at kvotienten går en lille smule op på nogle af de populære uddannelser, siger områdechef for videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut, Camilla Thorgaard.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) erkender udfordringen.

Hun vil gøre en ekstraordinær indsats for at gøre opmærksom på, at ansøgerne skal søge bredere både fagligt og geografisk.

- Politisk synes jeg, vi har et ekstra ansvar i en krisetid for at uddanne til det, der er brug for, siger hun til Politiken.

Ane Halsboe-Jørgensen vil dog ikke øge antallet af pladser, skriver avisen.

/ritzau/