Coronanedlukning forlænger udstilling med dinosaurernes konge

Populær dinosaurudstilling i København bliver forlænget året ud, så flere kan nå at se de store fossiler.

Et af de mest komplette skeletter af dinosauren tyrannosaurus rex har boet på Statens Naturhistoriske Museum siden juni, hvor det har været centrum i en stor dinosaurudstilling.

Men udstillingen har ligesom mange andre kulturaktiviteter været påvirket af coronarestriktioner, så det ikke er alle interesserede, der har nået forbi.

Derfor bliver udstillingen forlænget, så den varer året ud. Oprindelig skulle den kun være fortsat til 28. marts. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse.

- Vi har fået mange henvendelser fra publikum i hele landet, som har spurgt til, hvornår de får mulighed for at opleve de populære dinosaurer.

- Museet har derfor arbejdet hårdt på at få forlænget udstillingen, så endnu flere kan få chancen for at møde Tristan Otto og de andre fantastiske dinorsaurfossiler, siger Peter Kjærgaard, direktør ved Statens Naturhistoriske Museum, i pressemeddelelsen.

Fossilet af den store dinosaur er danskejet og opkaldt Tristan Otto efter ejernes sønner. Det har en længde på 12 meter, en højde på 3,4 meter og har gabet fuld af sylespidse tænder.

Skelettet blev fundet i delstaten Montana i USA i 2010. Mineralerne i jorden har gjort, at knoglerne er fuldstændig matsorte.

Der er fundet omkring 50 eksemplarer af den kødædende dinosaur på verdensplan siden 1902, og da Tristan Otto har 170 originale knogler ud af 300, er den blandt de mest komplette fossiler.

Udstillingen med t-rex - også kendt som dinosaurernes konge - og de øvrige dinosaurerne åbnede stærkt forsinket i midten af juni sidste år.

Den kørte frem til 10. december, hvor coronarestriktioner betød, at den måtte lukke. Siden har den været lukket. Det vides fortsat ikke, hvornår museer får lov at åbne.

Men med en ny udløbsdato ved udgangen af året bliver der formentlig rig mulighed for at nå at se dinosaurerne.

Tristan Otto er det første t-rex-fossil udstillet i Danmark.

Ifølge Statens Naturhistoriske Museum nåede over 100.000 gæster forbi udstillingen, mens den var åben sidste år.

