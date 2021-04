Coronapas er ændret: Smittede slipper for test i et halvt år

Reglerne for coronapas bliver ændret, så tidligere smittede ikke behøver at tage test i et halvt år.

Hvis man været smittet med coronavirus, gælder det nu som en adgangsbillet til at komme ind på restauranter, barer og frisører i et halvt år.

Tidligere var det kun gældende i tre måneder.

Det fremgår af nye retningslinjer fra Erhvervsministeriet, der er udstukket i forbindelse med genåbningen af restauranter, caféer og barer i næste uge.

Et af kravene er, at man skal kunne fremvise et coronapas for at komme til at spise eller drikke indendørs.

Det kan enten være ved, at man har en positiv test, som er mindst 14 dage gammel og højest 180 gammel dage - altså cirka et halvt år.

Alternativet er, at man har en negativ test, der højest er 72 timer gammel, eller at man er vaccineret.

Med ændringen kan personer, der tidligere har været smittet, altså slippe for at tage coronatest tre måneder længere end hidtil.

Det har tidligere i denne uge været bebudet fra regeringen, at der ville komme ændringer i coronapasset.

Sundhedsministeriet oplyste onsdag, at man var ved afklare, hvordan ændringen kan implementeres i coronapasset.

Årsagen til ændringen er, at man vurderer, at smitte giver immunitet i længere tid.

- Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der på baggrund af yderligere studier og nye danske data er sundhedsfagligt grundlag for, at en overstået infektion med ny coronavirus giver immunitet i seks måneder hos de fleste, oplyste Sundhedsministeriet onsdag til Politiken.

/ritzau/