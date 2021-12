Coronapassets gyldighed forkortes med fem måneder, oplyser sundhedsministeriet i en pressemeddelelse onsdag aften.

Dermed gælder det i syv måneder efter andet stik.

Når man ikke at blive revaccineret inden for de syv måneder, så vil coronapasset blive aktiveret igen, når man har modtaget det tredje stik, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- De 7 måneders varighed tager højde for, at immuniteten falder over tid og vil forhåbentlig også øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet endnu mere, så smitten holdes i skak, lyder det.

Det er Epidemiudvalget, der på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen har besluttet af ændre reglerne for coronapassets varighed.

De ændrede regler om coronapas træder i kraft i midten af januar, oplyses det.

