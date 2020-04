Coronapatienter er længere i respirator end forventet

Læger på intensivafdelinger oplever, at det er svært at få stabiliseret coronasyge, der ligger i respirator.

Indlagte på landets intensivafdelinger ligger ofte over to uger i respirator, og i takt med at sygdommen udvikler sig, stiger risikoen for, at patienterne dør.

Det er nogle af de erfaringer med coronasyge borgere på hospitalernes intensivafdelinger, som sundhedspersonalet har gjort sig de seneste uger.

Det skriver Politiken.

Claus Lund er ledende overlæge på anæstesi- og intensiv afdeling på Hvidovre Hospital. Han er overrasket over, at afdelingen endnu ikke har fået særlig mange coronapatienter ud af respiratorerne igen.

- De er simpelthen sværere at få stabiliseret, end vi havde troet, siger han til Politiken.

Samme oplevelse har man på andre hospitaler. Især i hovedstaden, som har mange coronasmittede, skriver Politiken.

Et af dem er Rigshospitalet, bekræfter Jan Bonde i en mail til avisen. Han er ledende overlæge på hospitalets Intensiv Terapiklinik.

Det samme gælder på Bispebjerg Hospital.

Her skriver ledende overlæge Anne Lindhardt i en sms til Politiken, at "det passer med vores erfaringer", at patienten er længere tid i respirator end forventet og svær at få ud af den.

Generelt er det sådan, at de fleste patienter, der indlægges på en intensiv afdeling, i en periode har brug for hjælp til at trække vejret ved hjælp af en respirator.

Det, der går igen på hospitalerne, at de oplever store udsving i patienternes tilstand.

Eksempelvis oplever de, at patienter efter nogle dage i respirator, pludselig får meget svært ved at få ilten fra lungerne ud i blodet.

Situationen medfører, at lægerne må skrue markant op for ilten og den kraft, den blæses ind med.

Patienterne kommer i bedring. Men herefter kommer der et nyt dyk i tilstanden, hvor sygdommen udvikler sig i et mønster, der gentager sig.

På Aarhus Universitetshospital fortæller ledende overlæge Lars Østergaard fra infektionsmedicinsk afdeling, at "14 dage i respirator ikke er usædvanligt".

Samme melding kommer fra Sjællands Universitets Hospital Roskilde, der fortæller, at to til tre uger i respirator er ventet.

/ritzau/