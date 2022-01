Coronaplagede daginstitutioner kan begrænse åbningstider

Coronasmitte skyller ind over samfundet og medfører højt sygefravær blandt flere faggrupper.

Det gælder blandt andet pædagoger i daginstitutionerne. Det gør det svært for kommunerne at opretholde den normale service.

Og det skaber frustrationer blandt det tilbageværende pædagogiske personale.

På den baggrund har Hillerød Kommune henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at efterspørge muligheder for at tilpasse serviceniveauet efter bemandingen.

Og henvendelsen har givet resultat.

Der kan være "helt ekstraordinære situationer", hvor en kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien, skriver Børne- og Undervisningsministeriet på dets hjemmeside.

Det kan eksempelvis være, hvis der er så mange sygemeldte medarbejdere om morgenen, at det er "uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt".

Kommunen skal dog først have "afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft", skriver ministeriet.

Meldingen vækker tilfredshed hos formand for udvalget for børn, familie og unge i Hillerød Kommune Lars Elbrandt (SF).

- Det er ikke for sjov skyld, at vi har efterspurgt den her mulighed. Det handler om, at coronaen slår til med fuld kraft i øjeblikket blandt pædagogerne og i resten af samfundet.

Han understreger, at kommunen ikke lige nu har tænkt sig at gøre brug af muligheden. Men situationen med sygemeldinger udvikler sig hele tiden og kan forandre sig på kort tid.

- Når vi har forespurgt om muligheden for at gøre det, er det selvfølgelig, fordi vi kan komme i en situation, hvor vi vil gøre brug af det, siger Lars Elbrandt.

Meldingen om, at pasningsgarantien i særlige situationer kan indskrænkes, vil næppe vække begejstring hos forældrene. Det er udvalgsformanden helt klar over.

- Jeg ved godt, at der er forældre, der synes, det er helt urimeligt, at de skal hente eller aflevere på andre tidspunkter, end de plejer. Og der er intet, vi hellere ville, end at skaffe andre hænder til at hjælpe med opgaven.

- Men der er også sygdom blandt vikarerne. Og vi kan jo heller ikke bare bede hvilken som helst anden faggruppe om at træde til. Det at passe børn skal foregå på en forsvarlig måde, siger Lars Elbrandt.

/ritzau/