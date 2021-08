Coronapresset kan fremme politisk vold

En januaraften i år blev en dukke med et billede af statsminister Mette Frederiksens (S) ansigt brændt af ved Forum Station i København. "Hun må og skal aflives", stod der.

Mens dukken brændte, hujede og råbte en lang række demonstranter.

Episoden er en af flere optøjer, som coronakrisen og den dertilhørende nedlukning har medført. Og de holdninger, dukkeafbrændingen var udtryk for, kan være forstærket af pandemiens pres på borgerne.

Det peger nyt studie på.

Konklusionen er, at pandemien og det medfølgende psykiske pres med stor sandsynlighed har været med til at fremelske destruktive holdninger og gøre grupper, der føler sig mentalt tynget, mere voldsparate.

Det er med til at destabilisere forholdet mellem stat og borgere. Ifølge Michael Bang Petersen, professor på Aarhus Universitet og medforfatter til studiet, er der grund til reel bekymring.

- Jeg tror, der er en risiko for, at nogle af de mere ekstreme og radikaliserede grupper, der er opstået under krisen, vil fortsætte med at eksistere ud over krisen.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, som i samarbejde med det norske Peace Research Institute konkret har undersøgt, hvordan coronakrisen og de dertilhørende nedlukninger har påvirket psyken hos 6000 borgere i fire lande, herunder Danmark.

De omfattede borgere er blevet spurgt til pandemiens effekt på helbred, økonomi, rettigheder og relationer samt deres holdning til regeringer og samfundet omkring dem.

De personer, der har oplevet pandemien som en stor psykisk byrde, giver udtryk for de mest destruktive holdninger. Denne gruppe var mest motiveret til at deltage i voldelige protester.

- Det handler også om, at pandemien kommer på et dårligt tidspunkt i den henseende, at der har været stigende politisk uro i en lang række vestlige demokratier inden for de sidste årtier, siger Michael Bang Petersen.

Bemærkelsesværdigt nok havde gruppen, der oplevede stor belastning, ikke en større motivation til at deltage i fredelige demonstrationer end dem, der oplevede pandemien som værende mindre belastende - kun de voldelige protester.

Andre eksempler i Danmark er Men In Black-demonstrationerne mod coronarestriktioner, ligesom et testcenter er blevet brændt ned.

Coronapresset er mere udtalt i lande som USA og Ungarn end i Danmark, konkluderes det i studiet. Men tendensen er altså den samme, siger Michael Bang Petersen.

- Også blandt dem, der har oplevet pandemien som en stor belastning her i Danmark, er der kommet en større støtte til brugen af politisk vold. Og der er kommet mere mistillid til det politiske system, siger han.

