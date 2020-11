Coronaramte firmaer i Nordjylland kan få økonomisk kompensation

Oplever virksomheder i syv nordjyske kommuner stort fald i omsætningen, kan de nu få adgang til kompensation.

For at reducere smitteudviklingen og inddæmme en særlig mutation af coronavirus har regeringen iværksat en lokal nedlukning i flere kommuner i Nordjylland.

For at hjælpe de virksomheder, der bliver berørt af nedlukningen, er regeringen sammen med et bredt politisk flertal blevet enige om at åbne de generelle hjælpepakker til virksomheder i de i alt syv berørte kommuner.

Der er tale om virksomheder i kommunerne i Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

Det vil sige, at alle virksomheder i de syv kommuner, der er ramt af en væsentlig nedgang i omsætningen på grund af corona, nu får adgang til kompensationsordninger på linje med den generelle adgang, der også var gældende under nedlukningen af samfundet i foråret.

Det drejer sig blandt andet om kompensationsordningen for faste omkostninger.

/ritzau/