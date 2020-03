Coronaramte hoteller og restauranter får mere gavn af trepartsaftale

Regeringen imødekommer hotel- og restaurationsbranche. Hjælp til små selvstændige erhvervsdrivende er på vej.

Regeringen justerer nu på reglerne for lønkompensation for at hjælpe hotel- og restaurationsbranchen endnu mere under coronakrisen.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Den trepartsaftale, som regeringen offentliggjorde i søndags, betyder, at staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, der sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.

Medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen kan nu også få op til 90 procent i lønkompensation.

- Jeg er meget bekymret, når der er folk ansat på vores hoteller og i vores restauranter, der risikerer at blive fyret på grund af corona.

- Nu har vi med en justering af trepartsaftalen sikret, at de ude på hotellerne kan få den høje lønkompensation.

- På den måde forventer jeg, at vi kan sikre, at flere medarbejdere på hoteller og tjenere i restauranterne kan beholde deres arbejde. Og også beholde den løn, som de kender, siger Kollerup.

Ifølge aftalen gives der lønkompensation til funktionærer på 75 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af corona. For timelønnede er lønkompensationen på 90 procent.

For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner. Det skal begrænse statens udgifter.

Regeringen vil som det næste se på tiltag, der skal hjælpe små selvstændige erhvervsdrivende.

/ritzau/