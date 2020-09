Coronaramte skoler i Hvidovre sender over 200 elever hjem

Otte elever på Hvidovres skoler er smittet med corona. Flere end 200 elever er blevet sendt hjem.

Fire skoler i Hvidovre Kommune har i den seneste uge haft elever, som er blevet testet positive for coronasmitte. Det skriver skolechef René Sjølhom Rasmussen i en meddelelse til forældrene, som er udsendt via skoleportalen Aula.

I alt er otte børn blevet konstateret smittet med covid-19.

Værst står det til på Avedøre Skole, hvor 170 elever er blevet sendt hjem, efter at fire elever er testet positive.

På Gungehusskolen er 50 elever sendt hjem. Her er to elever testet positive for covid-19 i løbet af den seneste uge.

- I begge tilfælde er der med hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsplejen gjort et grundigt stykke arbejde for at kortlægge, hvilke børn der vurderes at være i risiko for at have været i nær kontakt med de smittede børn, står der blandt andet i meddelelsen.

Der har desuden været én positiv coronatest på Langhøjskolen i sidste uge. Det førte til, at den pågældende klasse og medarbejdere omkring klassen blev sendt hjem.

Også Hvidovre Heldagsskole, som er en specialskole målrettet elever med opmærksomhedsforstyrrelser, for eksempel adhd, har haft et enkelt tilfælde af smitte.

Skolechefen skriver desuden, at kommunen nu vil iværksatte ekstra indsatser for at forebygge smittespredning på alle kommunens skoler.

Ifølge Statens Serum Institut er 12 personer i Hvidovre Kommune testet positive for covid-19 i løbet af de seneste syv dage.

/ritzau/