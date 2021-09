Coronaregler for børn lempes: Test fremfor hjemsendelser

Anbefalingerne for, hvordan man skal håndtere coronasmitte og nære kontakter på skoler og i daginstitutioner, lempes, så der i mindre grad bliver tale om at sende børnene hjem.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

- Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, så de kan blive i skole eller i daginstitution, skriver styrelsen.

Hidtil har det været anbefalingen, at børn, der er nære kontakter, sendes hjem.

Men de anbefalinger ændres. I stedet skal der nu testes. Hvor meget afhænger af, om barnet er færdigvaccineret eller tidligere smittet eller ej.

Hvis et barn har været nær kontakt og hverken er færdigvaccineret eller har været smittet det seneste år, anbefales en hvilken som helst coronatest hurtigst muligt samt en pcr-test, hvor man poder i svælget, fjerde og sjette dag efter seneste nære kontakt til den smittede person.

Hvis barnet, der har været nær kontakt, er færdigvaccineret eller har været smittet det seneste år, anbefales kun pcr-test fjerde og sjette dag efter seneste nære kontakt til den smittede.

I begge tilfælde gælder, at i de dage, der går, før man har svar på de to test, kan barnet fortsat gå i skole. Det er først, hvis barnet viser symptomer eller får et positivt testsvar, at barnet skal i isolation omgående.

For børn under tre år anbefales ingen test, uanset om barnet har været nær kontakt, med mindre barnet viser symptomer på smitte.

- Der har været alt for mange afbrydelser for mange børn og unge den seneste tid, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

- Jeg er glad for, at vi med den nye retningslinje rammer en balance, hvor vi undgår smitte ved at bruge test, men hvor børnene kan blive i skolen, selv om de er nær kontakt, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/