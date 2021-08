Coronaskabt helbredsangst behandles hjemme

For nogle mennesker har coronapandemien udløst eller forværret en frygt for alvorlig sygdom, selv om de er fuldstændig raske.

Coronapandemien kan udløse eller forværre helbredsangst.

Helbredsangst blev tidligere kaldt for hypokonder-tilstand.

Men der er hjælp at hente for de en til to procent af danskerne, som bliver ramt af behandlingskrævende helbredsangst.

Hvis coronakrisen har givet en helbredsangst, kan man få hjælp fra et online tilbud i Region Midtjylland, der nu er udbredt til hele landet.

Lisbeth Frostholm er ledende psykolog og professor på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, som står bag tilbuddet.

Hun mener, at det kan hjælpe nogle af deres patienter, at de ikke skal forbi en læge først.

- I Danmark har vi heldigvis en almen praksis, men for nogle patienter kan det blive en barriere, at man skal forbi egen læge, siger hun.

Et af symptomerne på helbredsangst kan være, at man får tilbagevendende tanker om en mistænkt sygdom - som for eksempel covid-19 - der er svære at stoppe igen.

Nogle patienter er bange for at søge læge.

Behandlingen varer 12 uger, hvor man løbende er i kontakt med en psykolog og gennemfører forskellige moduler. Enten henviser man sig selv eller bliver henvist af en læge.

Henviser man sig selv, skal man udfylde et spørgeskema. Hvis psykologerne på klinikken mener, at man kan have helbredsangst, kommer man til en samtale inden eventuel behandling.

Henvisningen kan altid trækkes tilbage.

Fordi tilbuddet blev udvidet på grund af covid-19, fylder pandemien meget for patienterne, fortæller Lisbeth Frostholm.

- For nogle har det været svært at forlade hjemmet. Nogle har haft rigtig mange kontrolstrategier for at undgå smitte, som har gjort det svært for dem at have en ordentlig livskvalitet, passe deres arbejde eller finde en måde at være sammen med venner og familie på.

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden, er positivt stemt over for en udvidelse af tilbuddet.

- Det er måske en af de positive effekter af at have en pandemi. Der er en lang række behandlinger, som er leveret som fjernbehandling.

- Det er formentlig noget, der er kommet for at blive, fordi det er praktisk, det er nemt, og i virkeligheden giver det også en god service, siger han.

Tilbuddet, der nu udvides, startede som et forskningsprojekt i 2015.

Siden klinikken startede tilbuddet, har flere hundrede været igennem forløbet ifølge Lisbeth Frostholm. Hun skønner, at de har haft 50 personer igennem forløbet, siden det blev udvidet sidste år.

Lisbeth Frostholm fortæller, at en af fordelene ved online behandling er fleksibilitet.

- Onlinebehandling er selvfølgelig ikke for alle, men den mulighed for at sidde i for eksempel sit eget hjem og logge på sin tablet eller PC og arbejde med de metoder, som vi har vist er effektive, har nogle fordele, siger hun.

Hun nævner blandt andet, at patienterne ikke skal bruge tid på transport, og at de kan følge behandlingen på det tidspunkt af døgnet, som passer dem bedst.

/ritzau/