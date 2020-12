Coronasmitte: Hele landet når næsthøjeste risikoniveau

Yderligere to regioner omfattes af forhøjet risikoniveau, som nu er på det næsthøjeste.

Hele landet har nu nået risikoniveau fire, hvad angår udbredelsen af coronavirus. Hidtil har kun tre regioner været på det niveau.

- Vi er nu nået til risikoniveau fire i hele landet, det er det næsthøjeste niveau. Det vil sige, at myndighederne vurderer, at der er udbredt samfundssmitte, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Hidtil har kun Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland været på niveau fire. Men nu omfattes også de sidste to regioner, som er Region Nordjylland og Region Sydjylland.

- Situationen med corona udvikler sig, og den er desværre meget alvorlig, tallene er rekordhøje.

- Det hører med til historien, at rigtig mange danskere bliver testet, cirka 700.000 den seneste uge. Men vi kan desværre se, at andelen af positivprøver er stigende, siger statsministeren fortsat.

Det er en del af myndighedernes varslingssystem, så borgere og virksomheder får mulighed for at forberede sig på nye tiltag.

Vurderingen af risikoniveauet foretages en gang om ugen og vurderes på en skala fra 1-5.

Risikoniveau 5 afspejler, at vi har udbredt samfundssmitte, at vores sundhedsvæsen er presset, og at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Der indføres nye restriktioner for at inddæmme virus i jule- og vintertiden.

På grund af smittesituationen lukker alle storcentre fra torsdag, mens liberale erhverv som frisører og fysioterapeuter lukker fra mandag.

De yngste skolebørn sendes hjem fra mandag, hvoraf en stor del dog allerede er på juleferie.

- Fra fredag den 25. december og til 3. januar vil Danmark reelt være lukket ned, siger statsministeren.

Det betyder også, at al detailhandel med undtagelse af supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker skal lukke ned. Det gælder fra midnat juleaften.

Regeringen vil allerede onsdag aften forhandle om hjælpepakker til berørte erhverv.

/ritzau/