Coronasmitte i Folketinget skønnes at være inddæmmet

Efter flere smittetilfælde på Christiansborg er smitten nu inddæmmet, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed

En minister, en partiformand og flere folketingspolitikere blev i denne uge konstateret smittet med corona. Men nu er der igen styr på smitten på Christiansborg.

Det vurderer vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overlæge Tim Volmer Jensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed siger:

- Som bekendt har der siden midten af sidste uge været tilfælde af coronasmitte i Folketinget. For at forebygge smittespredning i Folketinget har administrationen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget kontaktopsporing i Folketinget. Styrelsen vurderer, at smitteudbruddet i Folketinget aktuelt er begrænset og skønnes at være inddæmmet.

/ritzau/