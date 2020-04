Coronasmitte kan være startet i februar i Vestdanmark

Forskningsprojekt har undersøgt patientjournaler i Vestdanmark, og smitten kan være startet sidst i februar.

I den vestlige del af Danmark er man måske blevet lidt klogere på, hvordan coronavirusset udviklede sig.

I coronapandemiens start havde Herning Kommune flest indlagte patienter med coronavirus vest for Sjælland målt på indbyggertal.

Der blev spekuleret vidt og bredt i, hvordan det kunne være.

Hingstekåringen i Herning Messecenter fra 4. til 8. marts med flere end 50.000 gæster er et af de steder, der har været genstand for spekulationen.

For at blive klogere på smittebilledet i Vestdanmark samlede Hospitalsenheden Vest for en måned siden en gruppe af forskere, der skulle lave en systematisk gennemgang af de indlagte patienters journaler.

Det kan dog ikke konkluderes, at hingstekåringen har været årsag til den store smittespredning, påpeger Annette Haagerup, der er forskningskoordinerende ledende overlæge i Hospitalsenheden Vest.

- Der er flere og mange smittekilder. Det er udlandsrejser, skirejser, og forretningsrejser, som nogle af vores patienter har været på. Eller også bor de i samme husstand som personer, der har været i udlandet, siger hun.

Forskerne har gennemgået de første 109 patientjournaler. De viser, at coronasmitten bredte sig til Vestdanmark tidligere end antaget. Allerede i slutningen af februar.

- Når man kombinerer vores nye viden om patienternes symptomdebut med den eksisterende viden om inkubationstid - altså fra man er blevet smittet til første symptom - så kan man regne baglæns og sandsynliggøre, hvornår den første store gruppe, der blev indlagt er blevet smittet. Der kommer vi hen til slutningen af februar, siger Annette Haagerup.

Ifølge sundhedsstyrelsen ligger den gennemsnitlige inkubationstid på syv til otte dage, fra man er smittet, til man udviser symptomer. Derfor er det mest sandsynligt, at smitten er startet i slutningen af februar.

Forskningsprojektet viser også, at smittebilledet er varieret. Datagrundlaget er dog fortsat så spinket, at det er svært at konkludere noget endeligt.

