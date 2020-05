Coronasmitte lukker hospitalsafdeling i Vejle

Patienter, der ellers var testet negativ for coronavirus, har tilsyneladende bragt virusset ind på hospital.

Syv patienter og 14 sygehusansatte fra det samme sengeafsnit på Sygehus Lillebælt i Vejle er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. De smittede har alle tilknytning til sygehusets urinvejskirurgi-afsnit.

- Vi kan konstatere, at vi har overholdt de retningslinjerne ved at teste patienterne forud for indlæggelse.

- De test har været negative, og det samme var flere af de nu positiv-testede medarbejdere ved deres første test, siger lægelig direktør for sygehuset, Mads Koch Hansen.

Det er en smitteopsporing, der har fundet frem til de 14 smittede ansatte.

Samtidig har sygehuset været i kontakt med samtlige 120 patienter, der har været kontakt med afdelingen fra den 3. til den 12. maj.

Fem af disse er også blevet smittede, skriver regionen.

Opsporingen kan dog ikke give noget klart svar på, hvordan smitten er kommet ind på sygehuset.

Men Mads Koch Hansen, siger, at det måske er smittede folk uden symptomer, som har bragt smitten derind.

- Vi kan sige, hvem der først har haft symptomer, og hvor vi tidligst har konstateret smitten, men vi kan ikke få det (smittens begyndelse red.) bekræftet, siger han.

Han fortæller også, at to af patienterne er indlagt på Kolding Sygehus' epidemiafsnit.

- Langt de fleste har milde forløb og har ikke behov for indlæggelse, siger han.

Som følge af udbruddet vil regionens corona-task force og sygehusledelserne drøfte, om der skal ændres praksis og procedure i forhold til håndteringen af særligt sårbare patienter, lyder det i meddelelsen.

- Selv om alle forskrifter om hygiejne i form af grundig håndvask og afspritning er blevet fulgt, og vi endda har testet medarbejderne mere, så kan der alligevel ske smitte, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark i meddelelsen.

Afdelingen er nu midlertidigt lukket, og forventes åben igen den 20. maj efter en rengøring af afsnittet.

