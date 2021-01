Coronasmittede kan isolere sig på hoteller

* Hvis man er smittet med coronavirus, kan man få tilbudt et frivilligt isolationsophold. Man skal dog selv kontakte sin kommune.

* Opholdet skal sikre, at man ikke smitter dem, man bor sammen med, hvis man ikke har mulighed for at isolere sig i sit eget hjem.

* Alle kommuner har indgået aftaler med for eksempel hoteller, vandrehjem og ferieboliger om at benytte deres faciliteter til formålet.

Kilde: KL

/ritzau/