I alle landets regioner falder både antallet af smittede og indlagte med coronavirus i øjeblikket. Det er i modsætning til forventningen hos Statens Serum Institut (SSI).

Faldet viser sig blandt andet i den seneste tendensrapport fra SSI. Her fremgår det, at der i uge 42 var 129 bekræftede smittede per 100.000 indbyggere. Det er anden uge i træk, det falder.